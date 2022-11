La Gazzetta dello Sport

Oltre all'amicizia e al talento,e Ricci hanno in comune un'altra cosa: sono finiti sull'agenda del commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini. Tre speranze azzurre: la ...... Bonifazi, Kasius, Schouten Squalificati: - TORINO (3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic;, Schuurs, Djidji; Singo, Lukic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Miranchuk;. Ballottaggi: Singo 55% - ... Buongiorno, Pellegri e Ricci: i gioiellini del Toro sull'agenda di Mancini Il difensore, il centravanti e il centrocampista, legati tra loro da una solida amicizia, sono sul taccuino del c.t.TORINO - Il contraccolpo psicologico per il derby perso due settimane fa avrebbe potuto essere devastante per il Toro. Non tanto per la sconfitta, diventata un’insopportabile consuetudine per il popol ...