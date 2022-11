Bufera Neymar in Brasile dopo le elezioni | “Paga le tasse!”

(Di martedì 1 novembre 2022) Si sono tenute lepresidenziali in. Al fotofinish Lula ha superato il Presidente uscente, Jair Bolsonaro. Da quanto emerge, come riferito da TMW, al momento della vittoria di Lula si sarebbero sentiti i primi canti spontanei contro, reo di aver appoggiato la politica di Bolsonaro. Alcuni dicevano: “le tasse”, ma anche: “Ora dovrai dichiarare i tuoi redditi“.LulaCoro chiaramente allusivo alle dichiarazioni del neo presidente brasiliano, che durante la campagna elettorale disse: “ha il diritto di scegliere chi vuole come presidente. Penso che abbia paura: se vinco le, scoprirò cosa ha fatto Bolsonaro per aiutarlo con i problemi fiscali. È evidente che Bolsonaro ha fatto un patto con ...

Il Psg affronta domani la trasferta ad Ajaccio, senza Ramos esqualificati. Ma i problemi, per la squadra allenata da Christophe Galtier, che tra l'altro affronta il figlio Jordan vice sulla panchina dei corsi, sono altrove. Non in campo per lo meno. Il ...ancora nella. Nei giorni in cui è alle prese con il processo sul trasferimento dal Santos al Barcellona per il quale è accusato di frode, corruzione e appropriazione indebita, il ... Antony maltrattato per la sua skill inutile, un Paese intero insorge: Neymar ci mette la faccia Lo Spin di Antony nell’ultima uscita con il Manchester United ha scatenato polemiche a non finire, dividendo il mondo del calcio ...Anche Paul Scholes, ex storica bandiera dei Reds, non ha risparmiato Antony dalle critiche, definendolo un “clown”. Sappiamo che Neymar è solito mostrare sul terreno di gioco diverse strabilianti skil ...