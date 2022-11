Brugge | Hoefkens | 'Agli ottavi possiamo giocarcela contro chiunque'

TUTTO mercato WEB

Allenatore:Dove vedere la partita in TV e streaming Il match Bayer Leverkusen - Club, valido per la giornata 6a del gruppo B di Champions League , sarà trasmesso in diretta su Sky ...I nerazzurri di Carl, protagonisti di un vero e proprio exploit grazie ai tre successi ... Una settimana fa, tuttavia, il Clubsi è forse eccessivamente rilassato, rimediando la prima ... Brugge, Hoefkens: "Gli ottavi Ne siamo orgogliosi, ma volevamo il primo posto" Na jaren de kar te hebben getrokken bij Club Brugge lijkt Ruud Vormer volledig in de vergetelheid te raken. De Nederlandse routinier komt niet in de plannen van trainer Carl Hoefkens voor. Daardoor dr ...Club Brugge heeft op de zesde en laatste speeldag van de groepsfase in de Champions League de groepswinst door de vingers zien glippen na een ...