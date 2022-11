Pianeta Milan

Sul triplo vantaggio per il Chelsea la partita sie il risultato non cambia fino al triplice ... Loftus - Cheek, Chilwell; Mount (29' st Havertz), Sterling (29' st); Aubameyang (20' st ...... batte veloce Pobega mettendo in moto Rebic, Chalobah mette palla a lato 84': Ancora James che prova a servire da fallo laterale, la palla però sioltre la linea di fondo 83': Possesso ... Broja spegne le voci sul suo addio al Chelsea: “Voglio migliorare qui” Armando Broja allontana le voci di mercato Sono giorni importanti per il cammino di molte squadre della Champions League tranne per il Chelsea che è già certo del primato del girone. Nella conferenza ...