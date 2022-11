Brasile | gli estremisti di destra invocano il golpe mentre Bolsonaro non riconosce la sconfitta

La Svolta

In Evidenza 31/10/2022 Lula da Silva torna alla presidenza delDopo il ballottaggio chericonosce la vittoria sul presidente uscente Bolsonaro, con un margine di 2 milioni di voti, Lula ...... ha definito le elezioni "una vittoria per ile una vittoria per l'umanità. Ora possiamo respirare di nuovo". L'ex presidente Fernando Henrique Cardoso, rivale di lunga data di Lula,ha ... Elezioni Brasile: gli animali rischiano tutto Estremisti di destra hanno istituito blocchi alla circolazione in una ventina dei 27 Stati del Paese, il loro appello a raggiungere l'area dei palazzi della politica, a Brasilia, dome riferito dal sit ...«Penso che il Brasile possa giocare un ruolo straordinario nel Continente americano». A vent’anni e tre giorni da quando le ha pronunciate, poco dopo la prima vittoria, le parole di ...