Brasile | continua il silenzio di Bolsonaro e si accendono i suoi fans | blocchi stradali e rischio «resistenza armata» – I video

(Di martedì 1 novembre 2022)ildell’ormai ex presidente brasiliano Jairdopo oltre 24 ore dalla sua sconfitta alle elezioni. Non ha ancora riconosciuto pubblicamente né commentato la vittoria di Luiz Inacio Lula da Silva. Diverso invece per isostenitori che hanno organizzato oltre 230e autoin una ventina dei 27 Stati del paese. L’obiettivo è raggiungere l’area dei Palazzi del potere a Brasilia – che include il Palazzo Presidenziale, la Corte Suprema e il Parlamento – dove le autorità hanno predisposto un ampio servizio d’ordine. Misura presa anche a seguito dei messaggi che stanno circolando su Telegram tra le frange più radicali dei sostenitori di. Che parlano anche di «...

il silenzio dell'ormai ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro dopo oltre 24 ore dalla sua ...di mediazione A tentare di rompere il silenzio è stato il ministro della Presidenza del, ...... pakistano di 38 anni, e poi ad agosto di Alessandro Gaffoglio, 24 anni, nato ine ... "Gli spazi incidono in modo determinante sui detenuti e sugli operatori "il garante piemontese - ...Lula presidente del Brasile per la terza volta. Bolsonaro sconfitto, ma Paese diviso in due Rave party di Modena, avviate le operazioni di sgombero. Ma la festa continua Rave party di Modena, avviate ...Il film sta andando bene in UK, con 15 milioni, Messico, con 9, Brasile, Francia e Australia con 8 e fino all’arrivo, peraltro oramai imminente di Black Panther: Wakanda Forever, non dovrebbe avere ...