Brasile | Bolsonaro avvia la transizione | “Continuerò a seguire Costituzione”

FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Elezioninon parla e sale la tensione. FOTO Il presidente uscente non ha ancora riconosciuto la vittoria di Lula. I suoi ...Subito dopo ha preso la parola Ciro Nogueira, il capo di gabinetto di(che inha carica di ministro). In un discorso altrettanto breve ma più moderato e istituzionale, Noguera ha ...Il presidente uscente del Brasile Jair Bolsonaro ha tenuto un discorso pubblico sull’esito delle elezioni in Brasile e non ha contestato il risultato ...Cresce il caos in Brasile, dopo l'elezione a presidente di Luiz Inacio Lula da Silva: oltre ai blocchi stradali in corso in almeno 20 Stati, i 'bolsonaristi' si stanno organizzando per sit-in davanti ...