Brasile | Bolsonaro avvia la transizione | “Continuerò a seguire Costituzione”

(Di martedì 1 novembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente uscente del Brasile Jair Bolsonaro ha autorizzato la transizione con il presidente eletto Ignacio Lula da Silva. Lo ha detto il suo capo dello staff Ciro Nogueira, dicendo di essere stato autorizzato da Bolsonaro a dire la transizione. "Autorizzo la transizione", ha detto Bolsonaro nel suo primo discorso pubblico dalla sconfitta elettorale, dicendo che "il sogno continua più vivo che mai". "Grazie per chi ha votato per me", ha aggiunto senza citare Luiz Inacio Lula da Silva che ha vinto le presidenziali al ballottaggio. Bolsonaro non ha quindi esplicitamente riconosciuto la sconfitta elettorale, ma ha "autorizzato" l'avvio della transizione.

