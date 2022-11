Borsa | Europa allunga passo in attesa Wall Street | Milano +1 | 7%

Le Borse europee a metà giornata, allungano ulteriormente il passo con future su Wall Street in rialzo e in attesa della Fed di domani. Milano (+1,7%), Ftse Mib a 23.070 punti) svetta insieme a Parigi ...Le Borse europee confermano la buona intonazione e guardano alla Fed domani (previsto un rialzo di 75 punti base) e alle mosse future sui tassi con un possibile rallentamento nei rialzi. Per dicembre ...Le Borse europee a metà giornata, allungano ulteriormente il passo con future su Wall Street in rialzo e in attesa della Fed di domani. Milano (+1,7%), Ftse Mib a 23.070 punti) svetta insieme a Parigi ...Le Borse europee confermano la buona intonazione e guardano alla Fed domani (previsto un rialzo di 75 punti base) e alle mosse future sui tassi con un possibile rallentamento nei rialzi. Per dicembre ...