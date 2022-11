Bolsonaro rompe il silenzio | ma non cita la vittoria di Lula Ai fan | «Nostro sogno continua | rispetto la Costituzione»

(Di martedì 1 novembre 2022) Chi si aspettava un chiaro riconoscimento delladiè rimasto deluso. A due giorni dalla chiusura dei seggi per le elezioni generali vinte da Luiz Inácioda Silva, il presidente uscente del Brasile Jairha rotto ilcon una conferenza pubblica dal Palacio do Planalto a Brasilia in cui non hato il suo avversario politico e non ha riconosciuto esplimente ladi. «Voglio iniziare ringraziando i 50 milioni di brasiliani che mi hanno votato il 30 ottobre», ha esordito, «il, più vivo che mai. Continuerò a seguire la». Nella brevissima conferenza stampa – ...

