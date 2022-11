Bolsonaro rompe il silenzio | condanna le proteste ma non riconosce la vittoria di Lula

(Di martedì 1 novembre 2022) Il presidente si dice indignato per le «ingiustizie» elettorali. Per tutto il giorno gran parte del Paese è rimasta paralizzata dai blocchi stradali dei camionisti bolsonaristi. Bloccata anche la scuderia Ferrari. Gli analisti: «Golpe difficile, è sempre più isolato».

... il conservatore. Esito giunto dopo una campagna elettorale violentissima. Ebbene, ... E via di coro, con Andrea Orlando cheogni argine all'entusiasmo e twitta un eloquente 'Forza ......rimane l'incognita dell'atteggiamento disull'esito delle urne. Il presidente, che ha nei mesi scorsi paventato diversi allarmi sulla regolarità del voto, rimane in un silenzio che...«Continuerò a seguire la Costituzione», ha affermato Bolsonaro. «Il nostro sogno continua, più vivo che mai», ha detto esprimendosi in una conferenza stampa dal Palacio do Planalto a Brasilia, ...Il presidente uscente, Jair Bolsonaro, rompe il silenzio dopo la sconfitta elettorale ma non concede la vittoria al suo avversario, l’ex sindacalista Luiz Inacio Lula da Silva, consacrato dal voto di ...