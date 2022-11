Bollette | a ottobre aumenti del gas del 5% e non del 70% come previsto

(Di martedì 1 novembre 2022) Aumento intorno al 5% in arrivo per ledel gas dianziché del 70%un mese fa. A dirlo è il presidente di Nomisma energia, Davide Tabarelli, interpellato dall’Ansa in vista, giovedì prossimo, della comunicazione della tariffa per le famiglie del mercato tutelato da parte dell’Autorità per l’energia (Arera). Da questo mese l’aggiornamento tariffario diventa mensile anziché trimestrale e “se l’aggiornamento fosse stato fatto con il vecchio meccanismo a fine settembre avremmo avuto un aumento anche del 200%” rileva Tabarelli. Da questo mese l’aggiornamento tariffario diventa mensile anziché trimestrale per le famiglie che sono ancora nelle condizioni di tutela (circa 7,3 milioni di clienti domestici, su un totale di 20,4 milioni, il 35,6% circa). “Quella dell’Arera è stata una scelta ...

