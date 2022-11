Black Panther | Wakanda Forever | Kevin Feige spiega perché Namor ha debuttato solo ora

(Di martedì 1 novembre 2022) Una recente dichiarazione disula lunga attesa che ha visto debuttare questo personaggio inha finalmente raccontato come mai ci è voluto così tanto tempo prima cheapparisse sul grande schermo con. Prima diai vertici dei Marvel Studios c'era Avi Arad. All'epoca l'idea di un grande universo cinematografico condiviso non attirava Arad, che voleva impostare l'uscita dei vari film in base ai personaggi maggiormente conosciuti dal grande pubblico. Così tutti gli altri, legati a nicchie di fan specifici, vennero ...

Kevin Feige ha finalmente raccontato come mai ci è voluto così tanto tempo prima che Namor apparisse sul grande schermo con: Wakanda Forever . Prima di Feige ai vertici dei Marvel Studios c'era Avi Arad. All'epoca l'idea di un grande universo cinematografico condiviso non attirava Arad, che voleva impostare l'...- Pubblicità - In vista dell'uscita di: Wakanda Forever , il produttore Nate Moore ha confermato che ci sono delle idee per3 , ma ha chiarito anche come mai il film non è ancora stato annunciato. Come noto, ...Una recente dichiarazione di Kevin Feige su Namor spiega la lunga attesa che ha visto debuttare questo personaggio in Black Panther: Wakanda Forever.Mentre la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe volge al termine con l’uscita di Black Panther: Wakanda Forever il 9 novembre, la narrazione della Multiverse Saga entra dunque sempre più nel vivo è uno ...