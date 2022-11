Biden minaccia le aziende di petrolio | “Abbassate i prezzi o sarete tassate”

(Di martedì 1 novembre 2022) Roma, 1 nov – Joecontro ledi, proseguendo la dimostrazione delle preoccupazioni della Casa Bianca su una crescita deieccessiva nei prossimi mesi.alledi: “” Il presidente americanola butta, ovviamente, sul popolare, affermando che “i profitti delle industrie deldegli ultimi tempi sono di una grandezza scandalosa”. E quindi se, come riporta Tgcom24, le cosiddette Big Oil “non cambieranno qualcosa, pagheranno una tassa più alta sui profitti extra”. Esse infatti “hanno l’opportunità di abbassare iper i consumatori. In caso contrario, pagheranno una tassa più alta sui loro profitti in ...

AGI - Agenzia Italia

