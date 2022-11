Belve 2022 interviste | ospiti e orario del programma di Rai 2

Dopo il successo e le polemiche della docufiction a lei dedicata, Wanna Marchi torna su Rai2 alla corte di Francesca Fagnani per dare il via ad una nuova edizione di. Il programma prenderà il via proprio oggi, martedì 1 novembre, con tre puntati settimanali che la rete giovane di casa Rai ha pensato bene di piazzare alle 23.40 circa. Sono Wanna Marchi ed ...Programmi TV Francesca Fagnani, tutto sulla vita privata della conduttrice di[...] Francesca Fagnani è la spietata intervistatrice e conduttrice di, ma nella vita priv [...] Nel frattempo,...Eva Robin's, nel corso della prima puntata di Belve, ha svelato di avere avuto un rapporto a tre con Paolo Villaggio e sua moglie.Ci siamo, manca poco alla nuova stagione di Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani. L’appuntamento è per questa sera, martedì 1° novembre, a partire dalle 23.40 su Rai 2. Saranno t ...