Beccato a casa dell’ex compagna | si lancia dalla finestra | le ragioni del folle gesto

Leggi su newnotizie

(Di martedì 1 novembre 2022) La decisione non proprio saggia dirsil’ha presa per un motivo ben preciso: è stato. Un, frutto di una decisione che lo è altrettanto, è quello di quest’uomo che non ha potuto fare altro che reagire in questo modo. Ossessionatodonna che aveva tanto L'articolo NewNotizie.it.