Bayern Monaco Inter LIVE | sintesi | tabellino | risultato | moviola e cronaca

(Di martedì 1 novembre 2022) Allo Stadio San Siro, il match valido per la 6ª giornata di Champions 2022/2023 traAll’Allianz Arena,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Champions League 2022/23.0-0Fischio d’inizio – Ore 21.00 Migliore in campo: a fine primo tempo PAGELLE0-0:In attesa delle formazioni ufficiali L'articolo proviene da Calcio News ...

E anche oggi non sono arrivate delle grandi prestazioni per le due formazioni, uscite sconfitte dalle sfide controe Liverpool. Per i nerazzurri di Christian Chivu il 2 - 0 subito in ...Le formazioni ufficiali di- Inter , sfida valida per la sesta e ultima giornata del gruppo C di Champions League 2022/2023 . Per i nerazzurri di Simone Inzaghi, vale lo stesso discorso del Napoli: la ...Dove vedere Bayern Monaco Inter. La sfida tra i nerazzurri ed i bavaresi sarà trasmessa sui seguenti canali Sky: Sky Sport Football (canale 203) e Sky Calcio 3 (canale… Leggi ...Bayern Monaco Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita della Uefa Champions League in programma stasera, 1 novembre 2022 ...