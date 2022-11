Bayern Monaco Inter 1-0 LIVE | Pavard sblocca il match

(Di martedì 1 novembre 2022) Allo Stadio San Siro, ilvalido per la 6ª giornata di Champions 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Allianz Arena,si affrontano nelvalido per la 6ª giornata della Champions League 2022/23. Sintesi1-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte! 8? Occasione– Barella impegna Ulrich con un tiro da fuori area. 9? Occasione– Barella di nuovo al tiro, respinto con le mani da Mané. Controllo Var in corso. 11? Niente rigore per l’– L’arbitro, dopo aver rivisto a lungo le immagini, non concede il calcio di rigore ...

Prima dell'ultima partita dei gironi di Champions League in casa del, Beppe Marotta ha parlato del momento dell' Inter ai microfoni di Sky . Sul possibile rinnovo di Milan Skriniar si è detto fiducioso: "Sono ottimista che si possa trovare una conclusione ...DI BAVIERA (GERMANIA) - Di partite 'ininfluenti' in Champions League non ne esistono. E se nel Gruppo C i giochi sono ormai fatti, con ilgià certo del primo posto e il Barcellona 'retrocesso' in Europa League, l'Inter di Simone Inzaghi (che andrà agli ottavi di finale da seconda) cerca risposte importanti e nuove ...La palla rotolerà a Monaco tra poco meno di un'ora. L'Inter assiste i suoi ospiti all'Allianz Arena. Il Bayern Monaco gioca l'ultima partita del turno ...Bayern Monaco e Inter sono pronte per l'ultima partita della fase a gironi di Champions League. Già certo della qualificazione, Inzaghi fa un po' di turnover fra difesa e centrocampo, davanti Correa e ...