Bassetti contro il governo Meloni | «Peggior inizio possibile | come dire ai medici vaccinati “siete dei cretini”»

Leggi su open.online

(Di martedì 1 novembre 2022) È deluso e non nasconde un po’ di rabbia Matteoper la decisione deldi anticipare la fine dell’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, riaprendo così le porte degli ospedali a chi tra loro finora si è rifiutato di vaccinarsiil Coronavirus. «Questo è il modoe in cui si potesse cominciare», dice ilttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova a Cusano Italia Tv. Dopo essere stato tra i nomi quotati per la carica di ministro della Salute,accusa ildi centrodestra di aver commesso un gravissimo errore, pur riconoscendo criticità nella gestione della pandemia in passato: «Aver detto oggi, facendo di tutta l’erba un fascio, che è stato tutto ideologico e ...