Basket | EuroCup | Brescia sfiora la rimonta | ma alla fine vince Bourg en Bresse

(Di martedì 1 novembre 2022) Si è disputata la prima sfida della quarta giornata diche coinvolgeva un’italiana e la Germaniospitava in casa il Mincidelice JLen, con la formazione francese ancora imbattuta, mentre i lombardi vantavano uno score di 2 vinte e 1 persa. Ecco come è andata. GERMANI– MINCIDELICE JLEN69-71 Avvio del match in sostanziale equilibrio, con le due squadre che faticano a trovare canestri facili fino al 3’, quando una tripla di Isiaha Mike dà il primo allungo agli ospiti. Quattro punti di Floyd valgono il +7 e poco dopo metà quarto è ancora Floyd a segnare da oltre l’arco per il 7-15. Faticain mano ed è Amedeo Della Valle a dare una scossa ai suoi con un miniparziale di 5-0. ...

