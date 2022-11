Basket | Champions League 2022-2023 | Sassari ancora ko La Dinamo cade con il Dijon

(Di martedì 1 novembre 2022) Terza sconfitta consecutiva per lanellaball. Questa volta i sardi sono caduti sul campo dei francesi delper 88-80. Situazione disperata per la squadra di Bucchi, che èalla ricerca della prima vittoria europea della stagione ed è ormai ad un passo dall’eliminazione. Anon sono bastati i 21 punti di Chinanu Onuaku e i 17 punti di Jamal Jones. In doppia cifra anche Gerald Robinson (11) ed Eimantas Bendzius (10). Il migliore tra i francesi è stato Gavin Ware con 23 punti a referto, ma importanti anche i 13 di David Brembly. Un primo quarto complicato per la, che si è trovata sotto di dieci punti alla prima sirena (21-31). La ...

