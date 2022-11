Autorità Bacino di Venezia | Concorso per Vari Amministrativi

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 1 novembre 2022) L’diDistrettuale delle Alpi Orientali diha indetto unPubblico per la ricerca die Figure Professionali come Funzionario Amministrativo Economico, area C. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno e determinato della durata di trentasei mesi. Bando diE' indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato per un periodo non superiore a trentasei mesi con tipologia di lavoro a tempo pieno, da inquadrare nell'area C, posizione economica C1, profilo professionale funzionario amministrativo-economico presso l'didistrettuale delle Alpi Orientali. Le attività verranno svolte o ...