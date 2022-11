Augusta Montaruli | la neosottosegretaria e la condanna per “Rimborsopoli” Le spese contestate | dai ristoranti a borse e Swarowski

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 novembre 2022) Due cristalli Swarovski, una borsa Borbonese, storico marchio di moda torinese, tantissimi scontrini di, pub e bar, scontrini “a catena”, battuti nello stesso locale nel giro di pochi minuti, oppure fatti quando lei, però, altrove. Sono alcune delleper cui, la nuova sottosegretaria all’Università e alla Ricerca in quota Fratelli d’Italia, è finita nell’inchiestadella Regione Piemonte, un procedimento per il quale nel dicembre 2021 è statata a un anno e sette mesi di reclusione per peculato. aspetta la Cassazione. Nata nel 1983 a Torino,è una fedelissima di Giorgia Meloni e ha percorso tutta la trafila nelle file del partito. Nei primi anni Duemila, da liceale, è responsabile ...