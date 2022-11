ASCOLTI TV 31 OTTOBRE 2022 | GFVIP 20 | 3% | SOPRAVVISSUTI 15 | 2% | STEP 11 | 8% | PORRO 6 | 6% | L’EREDITÀ 26 | 1% VS CADUTA LIBERA 19 | 6%

(Di martedì 1 novembre 2022)TV 31· Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – 748 15.90Storie Italiane – 703 16.70Storie Italiane – 731 14.20È Sempre Mezzogiorno! – 1514 15.20Tg1 + Tg1 Ec. – xPres. Oggi è un Altro Giorno – 1726 15.20Oggi è un Altro Giorno – 1655 17.50Paradiso delle Signore – xPres. Vita in Diretta – 1797 19.70Vita in Diretta – 2363 21.80– x– xTg1 – xSoliti Ignoti – x– 2453 15.40 (x+x) x x xCose Nostre – x Prima Pagina – xTg5 – 1232 22.07Mattino 5 News – 1110 22.56Mattino 5 News – 832 19.87Forum – 1440 19.93Tg5 – 2905 22.95Beautiful – xUna Vita – xInga Lindstrom – xGrande Fratello Vip – xUn Altro Domani – xPres. Pomeriggio 5 – xPomeriggio ...

... un sabato horror per festeggiare Halloween RECORD DI'Verissimo', i protagonisti della puntata del 29COPPIE TORMENTATE - Dopo la consueta introduzione, durante la quale Giulia ...La prima stagione si è conclusa con la puntata in onda lunedì 312022, ora chi ha seguito ... Certo la prima stagione ha avuto un gran successo, come i dati deglihanno dimostrato in ...(Agenzia Vista) Roma 31 ottobre 2022 ”Ci mancherebbe che avessero levato anche l'obbligo di mascherine in Rsa e ospedali. Evidentemente hanno almeno su questo ascoltato la comunità scientifica". Lo ...Ascolti tv 31 ottobre 2022: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ...