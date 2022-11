Ascolti 31 ottobre | ecco quanto ha fatto la 13esima puntata del Grande Fratello Vip

GF Vip perde pubblico in prime time:tv 31Nel dettaglio, glitv della giornata di lunedì 31vedono in testa il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, ...... moniker di Marilisa Scagliola, è il mio singolo preferito di. L'artista racconta il ... Le altre canzoni, scelte tra oltre 250, sono al secondo posto a pari merito. SELEZIONE E SCELTA ...Padre Mario Mingardi, esorcista diocesano presso la Basilica di Sant’Antonio: «Il fenomeno è molto più diffuso di quanto possiamo credere» ...Perché Uomini e donne oggi - 1 novembre 2022 - non va in onda: il motivo del cambio di programma su Canale 5. Tutte le informazioni ...