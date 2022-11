(Di martedì 1 novembre 2022) (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) – E’ appena passata la mezzanotte e il giudice del Tribunale di Patti (Messina) ha finito di leggere il dispositivo delladel processo più importante degli ultimi anni, emettendo condanne per oltre 600 anni di carcere contro la mafia dei Nebrodi e confische per milioni di euro. Alla sbarra la cosiddetta ‘Mafia dei pascoli’ e quel sistema attraverso cui la criminalità drenava milioni di euro di contributi europei destinati ai terreni agricoli garantendosi linfa finanziaria. Un meccanismo i cui ingranaggi furono fermati dal protocollo di legalità voluto da Giuseppe. Che da allora vive scortato. Il suo Protocollo ha permesso alla Dda di Messina di smantellare una serie di truffe milionarie all’Unione europea commesse dai boss nebroidei. Sono novantuno le condanne di ieri sera. E dieci le ...

Entilocali-online

Ma una cosa ci tiene a dirla,: "Io non ho mai approfittato di ciò che mi è accaduto. Sarebbe stato umiliante farlo. Questa è una vicenda che non riguarda una parte politica ma il paese intero. ...Ma una cosa ci tiene a dirla,: 'Io non ho mai approfittato di ciò che mi è accaduto. Sarebbe stato umiliante farlo. Questa è una vicenda che non riguarda una parte politica ma il paese intero. ... Antoci e le lacrime durante la sentenza: "Ha vinto la verità" (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - E' appena passata la mezzanotte e il giudice del Tribunale di Patti (Messina) ha finito di leggere il dispositivo della sentenza del processo più import ...(Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - E' appena passata la mezzanotte e il giudice del Tribunale di Patti (Messina) ha finito di leggere il ...