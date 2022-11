Anche su riammissione in ospedale dei medici No - vax c' è tensione | politica e sanitaria

(Di martedì 1 novembre 2022) - Il sindacato deiospedalieri: una scelta che 'non risolve il problema della carenza degli organici negli ospedali'. L'associazione di categoria al ministro della Salute: sanitari non ...

Italia Oggi

- Il sindacato dei medici ospedalieri: una scelta che 'non risolve il problema della carenza degli organici negli ospedali'. L'associazione di categoria al ministro della Salute: sanitari non ......motivando la ragione che ha portato alla cancellazione anticipata dell'obbligo e alla... Nessun obbligo vaccinaleper i lavoratori delle Rsa, degli Hospice, delle strutture ... Niente più obbligo vaccinale per operatori sanitari - ItaliaOggi.it Il sindacato dei medici ospedalieri: una scelta che "non risolve il problema della carenza degli organici negli ospedali". L'associazione di categoria al ministro della Salute: sanitari non vaccinati ...Antonio Milia, il brigadiere che ha ucciso il suo superiore Doriano Furceri, aveva detto di essere rimasto sorpreso della sua riammissione ...