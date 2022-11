Allegri “Europa League è un' opportunità | Pogba è dispiaciuto”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 novembre 2022) TORINO (ITALPRESS) – Ultima gara di Championsper la Juventus che all'Allianz Stadium proverà a strappare col Psg il pass per l', chiudendo il girone al terzo posto. Per i bianconeri è questo l'obiettivo, anche se il rammarico per non aver passato il turno è tanto. “A parte Locatelli, non recuperiamo nessuno – ha detto Massimilianoin conferenza stampa -. Domani è importante. E' decisiva per l', sempreè”. L'avversario non è certamente dei più morbidi, coi parigini che sono una delle formazioni più forti al mondo: “Dovremo giocare una gara intelligente, tecnicamente valida – ha aggiunto il tecnico -. A Parigi abbiamo regalato due gol, su due situazioni evitabili. Servirà fiducia come avuto a Lecce, in vista di quel che ...