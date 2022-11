Allegri | “Assenza Pogba ci ha penalizzati | Europa League un’opportunità”

Leggi su italiasera

(Di martedì 1 novembre 2022) (Adnkronos) – “Per domani a parte Locatelli non recuperiamo nessuno. Domani sarà un buon test anche per i ragazzi. Oggi è una conferenza strana anche per me perché è la prima in cui non mi gioco il passaggio del turno in Champions. Noi dobbiamo qualificarci in. Dobbiamo fare una partita giusta perché giochiamo contro una delle squadre più forti in”. Lo ha detto il tecnico della Juventus Massimilianoalla vigilia della sfida in Champions con il Psg. “Come sta Locatelli? Sta meglio, domani mancherà McKennie. A centrocampo abbiamo Rabiot, Locatelli, Fagioli e Miretti.? Con Paul non ho parlato. Una volta presa la decisioni di non essersi subito operato le speranze per la Juventus ed i Mondiali erano ridotte al lumicino. Noi siamo statia non ...