Alle Molinette di Torino asportato tumore alle ovaie di 70 chili | “E’ il più pesante di cui si ha notizia in letteratura medica”

(Di martedì 1 novembre 2022) Una massa tumorale di 70è stata asportata all’ospedaledia una giovane donna. Le ostruiva completamente l’addome arrivando fino ai polmoni al punto di non consentirle più di respirare. Si tratterebbe della piùmassa tumorale di cui si hanella. La donna, giunta al pronto soccorso in condizioni gravissime, è stata sottoposta a doppio intervento. Prima è stata drenata la parte liquida di una cisti, 52 litri (che “ha permesso di estubare la paziente e farle superare la prima fase critica per ragionare sul da farsi” sottolinea l’ospedale), mentre in un secondo tempo le è statola parte solida, 25 kg. La paziente è stata trasferita Rianimazione in Chirurgia e poi a Dietetica e Nutrizione ...