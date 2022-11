Allarme prezzi | stangata folle sulle famiglie Che cifre ha raggiunto il latte

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 novembre 2022) Il carofa salire di quattro volte il costo dell'energia. Secondo il Codacons, la spesa di una famiglia tipo per la bolletta della luce raggiunge nel 2022 quota 1.782 euro, oltre 660 euro in più rispetto all'anno scorso. L'Unione nazionale dei consumatori, poi, ha stilato la classifica dei 40 prodotti con i maggiori rincari. In testa l'olio con +56,1%. L'inflazione, inoltre, continua a colpire numerosi settori dell'economia. Anche i trasporti subiscono pesanti rincari: i voli internazionali segnano +113,2% in un anno, un record. È difficile, spiega l'Unc, trovare qualcosa che non abbia subito aumenti. Ilconservato è a +29,4%, la margarina a +28,2%, la farina a +23,7%. Nel complesso, calcola il Codacons, i beni alimentari salgono del 13,5% rispetto allo scorso anno, il che equivale a una maggiore spesa annua, solo per il cibo, pari a mille ...