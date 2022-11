Albania | Duka | “Reja continuerà ad essere il Ct della Nazionale in carica come al solito”

(Di martedì 1 novembre 2022) Il presidenteFedercalcio albanese, Armand, ha voluto parlare in merito al futuro di EdoardoCt dell’. Ecco le sue parole: “Il CTadinal, non abbiamo preso una decisione. Onestamente non stiamo negoziando o discutendo con nessun altro allenatore al momento. Qualsiasi tipo di notizia che possa circolare sulla questione dell’allenatore è falsa. Non abbiamo ancora interrotto i rapporti con l’attuale allenatore e non abbiamo ancora avviato discussioni con un altro allenatore”. SportFace.

E proprio in Albania il nome di Di Biagio starebbe circolando con insistenza, quello dell'ex ... Armand. E proprio in Albania il nome di Di Biagio starebbe circolando con insistenza, scrive La Gazzetta ... Armand. Di Biagio, ex CT dell'Under - 21 azzurra, ha guidato ad interim la Nazionale maggiore ... Albania, Duka conferma il CT Reja: "Nessun contatto con altri allenatori al momento" Non solo i tifosi dell'Inter sono convinti che Kristjan Asllani possa avere un futuro radioso. Anche in Albania infatti sono sicuri delle qualità del ragazzo. A tal proposito Armand ... Appuntamento a Tirana il prossimo 16 novembre tra Roberto Mancini e forse, Gigi Di Biagio. Già la cosa non potrebbe essere così lontana visto che potrebbe verificarsi qualora Edy Reja non rinnovi il s ...