Acqua e anice | biglietti omaggio per vedere il film in sala a Roma | Milano | Torino | Bologna e Firenze

(Di martedì 1 novembre 2022) Ecco come ottenere deiper le proiezioni in anteprima di, ildi Corrado Ceron con Stefania Sandrelli, Silvia D'Amico e Paolo Rossi.di Corrado Ceron, si prepara ad arrivare in tutte le sale a partire dal 3 novembre, ma alcuni fortunati spettatori di potranno vederlo in anteprima grazie aimessi a disposizione. Le città interessate sono. Distribuito da Fandango,vede interpreti Stefania Sandrelli, Silvia D'Amico, Paolo Rossi, Luisa De Santis e Vito. Il "road movie da balera" ...

Abbiamo a disposizione per i nostri lettori alcuni biglietti gratuiti per, il film di Corrado Ceron presentato in anteprima alle Giornate degli Autori di ...... 2K 2D 24fps Flat (1.90:1) Audio: PCM 5.1 TRIANGLE OF SADNESS Distribuzione: Teodora Genere: Drammatico Video: 2K 2D 24fps Flat (1.85:1) Audio: PCM 5.1 SETTIMANA DAL 3 AL 9 NOVEMBRE...Stefania Sandrelli concorrente - stasera in tv 1 novembre 2022 - della puntata speciale de L'Eredità dal titolo Una sera insieme ...I due film separati da appena 5mila euro (con il film di Andò in vantaggio per numero di spettatori). Amsterdam completa il podio.