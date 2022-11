Italpress

L'di partnership vedeLand Rover partecipare al Wolfspeed Assurance of Supply Program, per garantire la fornitura di questa tecnologia per le future esigenze di produzione di veicoli ...Dall'acquisto della ex, a fine 2004, già nel 2009 arrivò a giocarsi il titolo con Sebastian ... e permettendosi addirittura di rifiutare uncon Porsche. Da alcuni mesi le condizioni di ... Accordo Jaguar Land Rover-Wolfspeed per semiconduttori carburo silicio Agenzia di stampa Italpress Jaguar Land Rover ha annunciato una partnership strategica con Wolfspeed per la fornitura di semiconduttori in carburo di silicio destinati ai veicoli elettrici di prossima generazione, offrendo maggi ...Se i marchi del gruppo automobilistico richiamano più di ogni altro l’old british style, in verità la Casa britannica è tra le più avanti nella strada verso l’elettrico e raggiungerà i target Ue con b ...