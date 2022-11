A Quiet Place | Day One | Lupita Nyong' O possibile protagonista del film

(Di martedì 1 novembre 2022) L'attrice'O sembra sia stata scelta comedel: Day One, che espanderà la saga horror.'O sembra sarà ladel: Day One, ilspinoff della saga ideata da John Krasinski che verrà diretto da Michael Sarnoski. L'attrice sembra stia concludendo le trattative con la produzione del lungometraggio che verrà realizzato da Paramount in vista di un debutto nelle sale americane già fissato per l'8 marzo 2024. Attualmente non sono stati svelati i dettagli della trama di A: Day One o del personaggio che i produttori vorrebbero affidare a ...

Lupita Nyong'o è il primo volto del cast in costruzione di A Quiet Place: Day One, spin-off della saga sci-fi creata da John Krasinski. Prossima a tornare sul grande schermo col cinecomic Black Panther: Wakanda Forever, l'attrice Lupita Nyong'o è entrata in trattative con la produzione del lungometraggio che verrà realizzato da Paramount in vista di un debutto nelle sale americane già fissato per l'8 marzo 2024.