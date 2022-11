A Kherson l'amministrazione filo - russa evacua (o deporta) altre 70 mila persone

(Di martedì 1 novembre 2022) La guerra continua e la battaglia nel sud non prevede tregue. Le autorità di occupazione russe a, nel Sud dell' Ucraina , hanno annunciato di aver iniziato l'zione dimigliaia di ...

Una fonte interna all'Biden ha riferito alla NBC che il Presidente americano ha ... L'esercito ucraino è concentrato sull'allontanare migliaia di truppe russe da, cercando di ..."Abbiamo già iniziato" queste nuove evacuazioni e gli sfollati saranno trasportati "più in profondità" ao "in altre regioni della Russia", ha detto ancora il governatore. Secondo Saldo, l'...Il governatore insediato da Mosca, Vladimir Saldo, ha annunciato il «reinsediamento e trasferimento» di «fino a 70 mila persone» che si trovano al momento in una striscia profonda 15 chilometri a Est, ...I russi hanno annunciato nuove evacuazioni dalla sponda sinistra del fiume Dnipro – Tornano acqua ed elettricità a Kiev – Ancora un incidente a Zaporizhia ...