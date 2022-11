5 ricette cruelty free per la Giornata Mondiale Vegan del 1° novembre

BresciaToday

Dolcetti e'da paura' per Halloween guarda le foto Leggi anche › Sylvester Stallone ... Per questo l'ASPCA, l'American Society for the Prevention ofto Animals ha stilato un ...Cibi alternativi,del non spreco, informazione, promozione, recupero, ecc. CULTURE & NATURE:... FASHION & BEAUTY: Prodotti vegan, artigianali, artistici, concettuali, totalmente- free, ... Gestiva una boutique, ora ha aperto un negozio vegano: "Volevo fare qualcosa per il pianeta"