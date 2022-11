365 giorni con Maria | 1° novembre | La Madonna parla del destino della Chiesa e del mondo

(Di martedì 1 novembre 2022) “L’umanità non ha ascoltato la mia Santa Madre, rivelatasi a Fatima per esortarla a far penitenza”. Sono le parole di Gesù che tempo dopo, apparirà nel luogo dilaniato dalla guerra. Ecco cosa chiede lain particolare, per la conversione dei peccatori. Le veggenti e le apparizioni diNella località tedesca di Heede, vicinissima L'articolo 365con: 1°Ladele delproviene da La Luce di

LA NAZIONE

Essendo vicino all'Italia, è una destinazione ideale anche per un breve soggiorno fuori stagione, in quanto il clima mite anche in autunno e inverno permette di godere di questo luogoall'...... Oracle Italia, Kpmg LabLaw, Toto Holding, Gmm Farma, Sideralba, Whirpool Management Emea, SKS... La prima, anzi, dovrebbe essere questione di una quindicina di: un'azienda non molto grande ... Tutti in piedi per Zerocalcare e i suoi 365 giorni di accolli Le giovani usano mettersi a cantare e a pregare, e Maria diventa ancora più serena e gioiosa. Come ad esempio, qualche anno dopo, nel giorno della festa del suo Santo nome, il 12 settembre 1940, ...L’Indice globale della variazione climatica (Csi-Global) valuta l'impatto del cambiamento climatico sulle temperature locali nel mondo ...