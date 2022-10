Calciomercato.com

20' Ammonito Ceccherini per fallo su. 19' Abraham in tuffo non si coordina bene e prende in ... 5' Pellegrini serve Abraham ma Montipòe blocca. 1' Si parte! Benvenuti alla diretta della ...... Aleksic parte in posizione regolare mentre Gollinidai pali e viene battuto. Al 26esimo i ...edizione della Conference League battendo 1 - 0 il Feyenoord nella finale di Tirana (gol dial ... Zaniolo esce per infortunio, Roma in ansia verso il derby: le condizioni La Roma è in ansia per Nicolò Zaniolo. Il classe '99 giallorosso si è sbloccato contro il Verona segnando il primo gol stagionale, ma al 10' della ripresa è stato costretto a uscire per infortunio. Za ...José Mourinho e Luciano Spalletti hanno davvero poco in comune. Sono diversi nel mondo di essere, nei gesti, nel timbro della voce, nei ragionamenti. Le loro squadre vivono in due ...