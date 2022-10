WWE | Lo spostamento su FS1 influisce negativamente sugli ascolti di SmackDown

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Lo scorso venerdì notte è andata in onda su FS1, la puntata settimanale di Friday Night, la puntata per quanto riguarda i datiha fatto registrare una media di circa 835,000 spettatori e un rating di 0.23. Niente allarmismi Attenzione però dal non farsi prendere in maniera troppo negativa da questi dati, perché solitamente gli spostamenti su differenti reti spesso comportano comunque una riduzione degli spettatori contando ovviamente la vasta concorrenza della serata. Comunque da venerdì prossimo lo show blu tornerà come di consueto su FOX e i numeri di conseguenza torneranno sui numeri ai quali siamo abituati. WWE, Friday preempted on FS1 (8-10pm):835,000 viewersP18-49 rating: 0.23AEW Rampage, Friday on TNT (10-11pm):378,000 viewersP18-49 rating: 0.12No ranking info ...