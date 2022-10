WWE | Le possibili ragioni dell’ok a Nakamura per lottare nella Pro Wrestling NOAH

Tuttowrestling

...nel contenuto Dwayne 'The Rock' Johnson è una star carismatica e amatissima che - con le... in cui piazza una 'heel turn' in stileincarnando il personaggio del titolo, un antichissimo ...... avrebbe pagato più di 12 milioni di dollari, negli ultimi 16 anni, per evitareaccuse di ... avrebbe versato somme di denaro a quattro donne, tutte precedentemente affiliate alla, per ... Voci di un possibile grosso ritorno in WWE Le agenzie di scommesse americane, hanno rilasciato le quote aggiornate di diversi match in programma per Crown Jewel ...Da quando Triple H ha assunto la direzione del booking WWE numerosi sono stati i ritorni in federazione, alcuni dei quali inaspettati. Da ultimo, nell’ultimo episodio di SmackDown abbiamo assistito al ...