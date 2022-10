WWE | Bray Wyatt è stato aiutato da Jason Jordan per il promo di Uncle Howdy?

... The Fiend! Sullo stage viene inquadrata una porta, poi scardinata e che lascia spazio al ritorno shock di Wyatt!Wyatt è nuovamente ine il pubblico di Philly è totalmente in delirio . Dove ...Wyatt schienò AJ Styles con la patentata Sister Abigail, diventando per la prima volta in carrieraChampion . No Way Out 2009: Edge vs John Cena (C) vs Chris Jericho vs Rey Mysterio vs Kane ...Sami Zayn emphasised the significance of Roman Reigns wanting to see The Bloodline’s arms raised in triumph before his arrival at the arena tonight. Along with Solo Sikoa, Zayn brawled against Butch ...It's been twenty years, but John Cena's WWE debut is still one of the company's most memorable moments due to how they presented the future star.