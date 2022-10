WWE | Alla fine la NJPW cede | cancellato il match di Anderson nel giorno di Crown Jewel

(Di lunedì 31 ottobre 2022) La New Japan Pro-Wrestling rilascia una dichiarazione ufficiale in meritomancata partecipazione di Karlall’evento Battle Autumn del 5 novembre. Laaveva prentemente annunciato che Karlavrebbe difeso il NEVER Openweight Championship all’evento Battle Autumn del 5 novembre. Tuttavia, i piani sono cambiati quando Karle Luke Gallows sono tornati in WWE nella puntata di Monday Night Raw del 10 ottobre, dopo di che sono stati scritturati per un six-man tag teama WWE. Anche questo evento si terrà il 5 novembre. Gallows ehanno pubblicato un video in cui dichiaravano chenon avrebbe difeso il titolo contro Hikuleo come ...

Zona Wrestling

Chi uscirà vincitore da questa battaglia titanica Six - Man Tag Team Match: The OC vs Judgment Day Il ritorno shock di Luke Gallows e Karl Anderson inha portatorinascita dell'OC (The ...Se invece sietericerca del migliore sconto, non lasciatevi scappare la generosissima ...Year Edition Sconto dell'80% Tiny Tina's Wonderlands Sconto del 40% Trek to Yomi Sconto del 30%... FOTO: Sasha Banks e Naomi si riuniscono con le star WWE alla premiere di Wakanda Forever Nella giornata di ieri, sono emerse su tutte le prime pagine dei siti di wrestling del mondo, le notizie in merito al ritorno one night only di Shinsuke Nakamura nela compagnia della NOAH, autorizzato ...Kurt Angle ha parlato di Roman Reigns e ha detto che secondo lui la WWE doveva fare una cosa con il Tribal Chief prima del 2020 ...