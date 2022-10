World League di Pallanuoto | il Setterosa a Tenerife per le Super Final

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 31 ottobre 2022)– L’arrivo domenica sera a, anticipando quasi tutte le altre squadre. In programma due sedute d’allenamento al giorno, un piccolo test contro la Spagna per la voglia di continuare a crescere e a stupire. Il, insomma, dopo il quarto posto ai Mondiali di Budapest e il bronzo europeo di Spalato, è pronto al debutto contro il Canada mercoledì, alle 13.00 italiane (diretta su Rai Sport +HD), nelledella. Ultimo precedente con le nordamericane recentissimo: il 7-7 nel primo incontro della fase a gironi dei Mondiali ungheresi. Vincere sarebbe già importante in un girone difficile, che poi vedrà la Nazionale di Carlo Silipo affrontare Olanda, nel match forse decisivo per l’accesso in semie, e gli Stati ...