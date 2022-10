Vuoi visitare un deserto? Forse non lo sai ma in Italia ce ne sono alcuni spettacolari

Leggi su viagginews

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Avete sempre sognato diunma un viaggio troppo lungo non fa per voi? Scopriamo i deserti che si trovano in, mete stupende e imperdibili. I desertini nonmolto conosciuti eppurepaesaggi particolari, unici nel loro genere, derivanti sostanzialmente dal cambiamento climatico in atto che ha reso le terre L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com