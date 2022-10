Volpato punisce ancora il Verona e fa volare la Roma | davanti alla Lazio prima del derby

Leggi su sportface

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Ci pensaCristian. Nella scorsa stagione aprì la rimonta giallorossa contro ilall’Olimpico, stasera beffa l’Hellas nel finale al Bentegodi e firma il gol vittoria che lancia laa + 1 ddel. Il giovane figlio d’arte viene mandato in campo nel secondo tempo da Mourinho, con gli avversari in dieci da ormai quasi un’ora, e impatta benissimo. Poi, però, serve qualcosa in più per vincerla, e qualcosa in più gliela mette proprio il giovane che giovedì ha giocato da titolare per lavolta in Europa League. In piena continuità, all’89’ esplode il tiro da fuori e trova un gol fantastico e di importanza capitale. Il pareggio non sarebbe stato accolto nel migliore dei modi a pochi giorni dal ...