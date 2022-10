Volley | Supercoppa 2022 Civitanova e Modena per regalarsi il primo sorriso Ancora Trento tra Perugia e la finale

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Si assegna iltrofeo della stagione e, come da tradizione, si ritrovano una contro l’altra, le quattro big dello scorso campionato per giocarsi lain due giorni di grandi sfide in programma al Palasport di Cagliari. Si parte questo pomeriggio alle 17.30 con la sfida tra le due deluse da questoscorcio della stagione, la Valsa Groupe la Lube. In campionato(che finora ha dovuto fare a meno del centrale Isac e ha da poco recuperato lo schiacciatore Yant) viaggia ai margini delle prime posizioni con 9 punti frutto di tre vittorie e altrettante sconfitte, mentrepiù indietro si trova la Valsa Groupche addirittura ha collezionato una sola vittoria contro quattro sconfitte, pagando dazio ...

Questa semifinale è l'occasione giusta per provare a dare un senso a questa prima parte della stagione che alle due squadre in campo non ha riservato troppe soddisfazioni. La squadra di Blengini parte ...OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Sir Safety Perugia - Itas Trentino, match valido per la seconda semifinale dellaItaliana dimaschile 2022. Si partirà alle ore 20.30 ...Foto di Marco Trabalza. Ad inizio della prossima settimana al PalaPiratsu di Cagliari si assegna il primo titolo italiano della stagione 2022/23 della pallavolo maschile italiana: la Del Monte® Superc ...Domani in tv Civitanova-Modena, semifinale della Supercoppa 2022 di volley maschile: canale, orario e come vederla in diretta streaming ...