Volley | i migliori italiani della quinta giornata di Superlega Raffaelli e Pinali sono i motori di Siena

Leggi su oasport

(Di lunedì 31 ottobre 2022) IDILUCA SPIRITO. Riprende in mano la regia di Verona e guida con saggezza la squadra veneta ad una bella vittoria, con una grande distribuzione e tanta precisione. MATTEO PIANO. Ci prova a scuotere Milano ma non è serata. Chiude con 7 punti all’attivo, il 67% in attacco e ben tre muri in tre set: non bastano. ANDREA ROSSI. E’ tra i positivi nella serataccia di Cisterna. Ci prova in tutti i modi a mettere in difficoltàe conclude la sua prova con 7 punti all’attivo, il 56% in attacco e due muri. GIULIO. Non percentuali da urlo ma una prova di sostanza dell’opposto azzurro che chiude con 21 punti. Solo il 40% in attacco ma senza gravi errori. Fa spesso danni in battuta dove chiude con 2 ace ...