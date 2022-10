Vite al limite | arriva l’annuncio della morte Melissa Marescot | pesava 300 kg | Tutti si ricordano di lei | Ecco come si è ridotta

(Di lunedì 31 ottobre 2022), una delle protagoniste dialche300 kili è morta? La notizia sta facendo il giro del web:tutta la verità sul suo caso. Il caso dialè un programma seguitissimo sul canale Real Time che mostra i percorsi di rinascita di persone affette da disturbi alimentari, in particolare da obesità. Durante ogni puntata si esplora la vita di una persona estremamente in sovrappeso, sondando i disagi, le difficoltà e le paure che ogni giorno affronta. L’obiettivo è aiutarli a dimagrire e riprendere in mano la loro vita. Il motivo per cui i protagonisti parteiapno, però, è sempre lo stesso:dice il titolo sono ...

CHIETI " Giro disulla pulizia della città. È di qualche giorno l'ultima riunione operativa tenutasi in Comune ...in gran numero sul territorio e che possono essere usate senza alcunorario. ...Giro disulla pulizia della città. È di qualche giorno l'ultima riunione operativa tenutasi in Comune ... presenti in gran numero sul territorio e che possono essere usate senza alcunorario.Sindaco e assessore Zappalorto: “Al via nuovo potenziamento delle azioni di pulizia su tutto il territorio, confidiamo molto anche nella collaborazione della ...Non si era mai visto prima d’ora il dottor Nowzaradan così furioso a Vite al Limite: la sua è stata una decisione inevitabile, come sta oggi.