Virtus Bologna-Lione in tv | canale | orario e diretta streaming Eurolega 2022 2023 basket

Leggi su sportface

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il, l’e le indicazioni per vedere intv, sfida valida come sesta giornata dell’di. A punteggio pieno in campionato e reduce dalla bella e prestigiosa vittoria esterna contro il Real Madrid, le Vu Nere tornano tra le mura amiche per sfidare l’insidiosa squadra francese. La palla a due è fissata alle ore 21:00 di venerdì 4 novembre, con la partita che verrà trasmessa intv su Sky Sport Uno, oltre che insu Sky Go, NowTv ed Eleven Sports. In alternativa, Sportface vi fornirà unatestuale aggiornata. RISULTATI e CLASSIFICA IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE SportFace.